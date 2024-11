Gorgui Ndiaye et son nouveau look polémique : La vérité éclate

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le nouveau look du chanteur Gorgui Ndiaye fait tollé sur la toile. Selon des senegalais l’artiste a complètement changé de look disant qu’il aurait fait du « Xessal » c’est à dire blanchi sa peau. Gorgui Ndiaye revient sous les projecteurs avec une transformation radicale qui secoue le public sénégalais aprés sept (07) ans d’absence sur la scène Sénégalaise.

Gorgui NDIAYE fait un retour sur la scene musicale sénégalaise mais surprend tout le monde avec un nouveau look. Il a récemment été aperçu arborant une peau nettement plus claire et un style qui mélange subtilement élégance et féminité. Les réseaux sociaux ont explosé après la publication d’une vidéo où il s’affichait sous cette nouvelle apparence, et la vidéo est rapidement devenue virale, suscitant une pluie de réactions. Certains fans parlent d’un choix stratégique pour relancer sa carrière, tandis que d’autres critiquent un éventuel complexe ou une transformation forcée. Cependant, ce n’est pas la première fois que le chanteur flirte avec la controverse. En 2021, Gorgui Ndiaye avait déjà été accusé de dépigmentation après une apparition publique où son teint semblait plus clair qu’à l’accoutumée.

Pour cette fois, la transformation paraît plus assumée, ce qui alimente davantage les débats. Une source proche de l’artiste a confié à L’Observateur que cette mue pourrait être un « coup de communication » destiné à accompagner le lancement de son nouvel album prévu en Décembre. L’humoriste Mbaye Kouthia, qui a filmé la fameuse vidéo, défend l’artiste en affirmant que cette transformation n’est qu’un maquillage et une mise en scène. « Ce n’est pas une dépigmentation réelle », précise-t-il « Je suis très surpris de voir sur les réseaux sociaux que ma vidéo est en train de faire débat. Chacun est libre de dire ce qu’il pense mais moi Gorgui Ndiaye je sais qui suis-je et d’où je viens je suis lëbou et je respecte ma communauté. Je ne serai pas la personne qui va tenir l’image de notre communauté » a-t-il déclaré.

Qu’il s’agisse d’une démarche artistique ou d’une simple stratégie marketing, Gorgui Ndiaye a su replacer son nom au centre de l’actualité musicale. Cependant, cette transformation n’est pas sans conséquences. Toujours selon L’Observateur, des tensions seraient apparues au sein de sa famille, certains proches n’appréciant pas cette évolution radicale. Le chanteur, pour l’instant, n’a fait aucun commentaire officiel, laissant le mystère planer sur ses véritables intentions.

À rappeler que Gorgui Ndiaye fait partie des grands artistes très présents sur la scène musicale avec des titres fétiches.