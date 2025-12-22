Uploader By Gse7en
Goudomp : Le Président Diomaye visite l’hôpital militaire de campagne déployé par l’armée

22 décembre 2025 Actualité

Le Président de la République a visité l’hôpital militaire de campagne déployé à Goudomp, dans le cadre de sa tournée économique dans le sud du pays.

Saisissant l’occasion, il a salué l’engagement constant des Forces Armées aux côtés des populations, y voyant une illustration concrète de la vitalité et de la pertinence du concept Armée-Nation.

Cet hôpital de campagne, déployé du 12 décembre 2025 au 12 janvier 2026, offre des soins gratuits dans plusieurs spécialités, notamment la médecine générale, la chirurgie, la pédiatrie, la gynécologie-obstétrique, etc. Il est le fruit d’un partenariat entre le ministère des Forces Armées et le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, visant à améliorer l’accès aux soins dans les zones les plus enclavées du pays.


