Gouvernement de Diomaye Faye : Alioune Tine parle du nouveau ministre de la Justice « Il a refusé de m’inculper quand… »

Ousmane Diagne, nouveau Ministre de la Justice, est reconnu pour sa qualité de Magistrat indépendant. Alioune Tine, leader du Afrikajom Center, a même partagé une anecdote illustrant cette caractéristique de l’ancien procureur de la République.

Le nouveau gouvernement, dévoilé hier sous les applaudissements généraux, suscite des éloges sans réserve. Cependant, une observation percutante ne passe pas inaperçue : le manque de représentation féminine. Une lacune pointée du doigt par plusieurs observateurs, parmi lesquels Alioune Tine, soulignant ainsi une des faiblesses de cette nouvelle équipe dirigeante.

In extenso, le témoignage d’Alioune Tine : « Ousmane Diagne est un juge indépendant et d’une incontestable compétence. Ce juge a refusé de m’inculper quand Ousmane Ngom m’a fait arrêter et détenu arbitrairement par la Dic en janvier 2012.

En Janvier 2012, j’ai fait l’objet d’une arrestation arbitraire par le ministre Ousmane de l’intérieur Ousmane Ngom, Le procureur de l’époque c’était justement Ousmane Diagne qui a écrit au procureur général pour me disculper et pour refuser de m’inculper.

Madiambal avait titré à l’époque dans la une du Quotidien qu’on aurait dit aux autorités: occupez- vous de votre patate chaude. J’ai beaucoup d’estime, de respect et d’admiration pour le juge Ousmane Diagne. Je profite de l’occasion pour le féliciter chaleureusement et lui souhaiter pleins succès ».