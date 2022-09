Gouvernement du Sénégal: Boubacar CAMARA demande aux Sénégalais de faciliter le départ de Macky SALL

Il faut permettre au président Macky SALL de quitter le pouvoir sans heurts. C’est l’avis de Boubacar CAMARA leader du Parti de la Construction et de la Solidarité (PCS)/Jengu Tabax qui appelle l’opposition à s’unir.

Pour Boubacar CAMARA, l’heure n’est pas aux calculs d’intérêts personnels et de déclarations de candidature, mais faire de sorte que le président Macky SALL ne puisse avoir les moyens de poser une troisième candidature. « On est dans un tunnel où il faut faciliter le départ de Macky SALL. Et pour cela, tout le monde doit jouer sa partition y compris l’opposition.

Les leaders de l’opposition doivent comprendre que dans la situation actuelle, Macky SALL a au moins 40% des lecteurs et il y a au moins 20% qui veulent qu’il soit là. Aujourd’hui, il y a tout un débat juridique où les gens sortent des arguments pour dire qu’il peut rester ou pas. Avec toutes ces sources d’instabilité, il faut trouver des solutions pour lui faciliter », estime-t-il.

Ainsi, il appelle, Serigne Moustapha SY, Ousmane SONKO, Karim WADE à adopter la même posture pour ouvrir à Macky SALL une porte de sortie.