Grand Magal 2026 : la présence policière «est déjà fortement visible dans la ville sainte», selon les autorités

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À l’occasion du Grand Magal de Touba 2026, la Police nationale dit avoir déployé «un important dispositif de sécurisation afin d’assurer la protection des millions de pèlerins ainsi que de leurs biens», selon un communiqué.

À plus de 72 heures du Jour J, «la présence policière est déjà fortement visible dans la ville sainte», avec des policiers «pleinement mobilisés» sur le terrain.

Dans le but de garantir une parfaite coordination des opérations, le Directeur de la Sécurité publique, le Commissaire divisionnaire de Police Ndiarra Sène, s’est rendu à Touba ce jeudi 30 juillet 2026. À cette occasion, il a présidé, dès 16 heures, une réunion stratégique au Commissariat spécial de Touba avec les responsables locaux, avant d’effectuer une tournée de reconnaissance sur le terrain auprès des différents postes avancés de la police.

«À travers ce dispositif d’envergure, la Police nationale réaffirme sa ferme détermination à veiller sur la sécurité des pèlerins, à préserver leurs biens et à garantir le bon déroulement du Grand Magal de Touba 2026, et ce, avant, pendant et après l’événement», a conclu la note.