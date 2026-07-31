«Une attaque contre l’intégrité territoriale…» : La colère du Premier ministre espagnole face à « l’invasion » marocaine

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Les images de l’afflux massif de migrants marocains sur Ceuta ont défrayé la chronique, hier jeudi. Ce vendredi, le premier ministre espagnol est monté au créneau. Il n’a pas mâché ses mots.

«Ce qui s’est passé est une attaque contre l’intégrité territoriale de l’Espagne et mérite notre condamnation la plus ferme et la plus énergique», a déclaré Pedro Sanchez.

Assurant qu’ils utiliseront toutes les ressources de l’État pour garantir la sécurité et la coexistence, le premier ministre espagnol a réitéré leur engagement total et ferme envers l’avenir de la ville autonome de Ceuta.

«Le Gouvernement garantira la sécurité des habitants de Ceuta, en intensifiant la présence des forces et corps de sécurité dans les rues de la ville. De plus, nous allons déployer une barrière physique de confinement en mer pour faciliter le rapatriement à la frontière, en respectant l’arrêt de la Cour suprême», dit-il.

Pedro Sanchez promet aussi de faire accélérer le traitement des dossiers de rapatriement des migrants arrivés de manière irrégulière tout en poursuivant la coopération avec les autorités marocaines pour continuer à lutter contre «les mafias qui trafiquent des êtres humains».