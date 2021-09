Grand-Yoff : 6 bouteilles de 20 litres de vin, 51 canettes de Royal Dutch, 17 bouteilles de bière saisies

La bière coule à flots à Grand-Yoff où la Police a mené lundi dernier pendant la journée une opération contre l’exploitation illégale de débits de boissons dans sa circonscription. Les éléments de la brigade de recherches ont investi les moindres recoins de leur secteur. Ce qui a permis l’interpellation de 11 personnes dont 03 pour exploitation illégale de débit de boissons et 08 pour ivresse publique manifeste. En plus, les hommes du Commissaire Abdou Sarr ont saisi un important lot de matériels composé de 06 bouteilles de 20 litres de vin, d’une caisse contenant 51 canettes de bière Royal Dutch, d’une caisse contenant 17 bouteilles de bière ordinaire et de 05 canettes de bière de marque Codys.

Articles similaires