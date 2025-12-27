Grand Yoff : 6 individus interpellés pour diverses infractions

Partager Facebook

La Brigade de Recherches de Dakar a procédé à l‘arrestation de six (06) individus (tous de nationalité sénégalaise) pour association de malfaiteurs, pratique commerciale interdite, escroquerie et mise en danger de la vie d’autrui, le 25 décembre 2025.

En effet, suite à un renseignement, les éléments de la Brigade de Recherches ont entrepris des investigations. Une descente sur les lieux a permis de surprendre les malfaiteurs en flagrant délit et d’effectuer la saisie de :

– 93 bouteilles de 12 kg pleines et 21 vides

– 158 bouteilles de 9 kg pleines et 8 vides

Soit un total de deux cents soixante douze (272) bouteilles de gaz

Dans la même opération, les gendarmes ont saisi :

– 01 camion de marque RENAULT

– 01 véhicule de marque PEUGEOT Boxer

– 01 charette

– et 01 cheval.