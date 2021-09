Grande coalition: Est-ce la fin du Protocole de Massalikul Jinaan entre Wade et Macky ?

En ne démentant pas sa participation annoncée dans la grande coalition avec Pur, Pastef et Taxawu, le Parti démocratique sénégalais (Pds) réaffirme ainsi, son ancrage dans l’opposition.

Le fait pour le parti libéral de Me Wade de coaliser avec Pastef et d’autres pourrait, à première vue, être perçu comme une preuve nette de l’échec de la médiation de Serigne Mountakha et le retour au statu quo ante. Mais, est-ce vraiment le cas ?

Après avoir annoncé des retrouvailles en grande pompe ce 27 septembre 2019, lors de l’inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinaan, Wade et Macky qui se sont retrouvés au Palais de la République quelques temps après, avec toute la solennité requise, n’ont plus donné signe de vie de leurs retrouvailles. Karim Wade est encore toujours au Qatar et rien dans les comportements des deux camps ne présage de réconciliations futures malgré la bonne volonté affichée par l’ancien Président de la République après qu’il eut menacé de brûler les bureaux de vote en 2019.

Les sénégalais et surtout les libéraux ont attendu longtemps, sans savoir vraiment à quel saint se vouer. C’est le silence complet sur ces retrouvailles. Peu d’informations filtrent des états-majors politiques. Ainsi, avec l’annonce d’une telle coalition, on peut en conclure, de prime abord, que les retrouvailles sont désormais derrière nous et que la médiation du Khalife a juste duré le temps d’une inauguration.

Pourtant, jusqu’ici, le Pds n’a pas fait preuve de hargne et de combativité dans l’opposition, contrairement à un parti comme Pastef. Ce qui, pour beaucoup, fait croire, qu’il y a beaucoup de non-dits dans l’attitude de leur leader Me Wade qui n’a certainement pas battu toutes ses cartes. Et le fait pour Karim, depuis le Qatar de se faire moins entendre et surtout d’avoir envoyé 5 mille kits de santé réceptionnés par le Ministère de la santé, faisaient croire que le processus de réconciliation était en cours. Mais, comme Macky ne s’est pas rendu chez Wade comme promis, ou ne l’a pas fait publiquement, peut laisser penser aussi que les négociations ont achoppé sur certains points et que les deux parties ne se sont pas entendues.

Pourtant, quand Macky a parlé de ‘’gloria’’ pour rendre plus digeste le ‘’mburu ak sow’’, (troisième larron après les retrouvailles Macky-Idy), beaucoup avaient avancé l’idée que c’était Karim Wade. D’ailleurs, le retour de ce dernier fait l’objet de préparatifs dans son parti même si les acteurs entretiennent une omerta complète sur la question. Cela pourrait être effectif cette année. Alors, soit Wade, le Pape du sopi, met davantage la pression sur Macky en s’alliant avec Sonko pour mieux peser sur la balance des négociations, soit il s’est senti abusé et a préféré couper les ponts.

Toutefois, même après l’annonce de cette nouvelle coalition, le Pds n’a pas changé de posture et reste dans une sorte de clair-obscur qui fait qu’il est prématuré d’enterrer le protocole de Massalikul Jinaan. Car, tant que Karim n’est pas de retour pour se positionner clairement à l’image de Khalifa Sall à qui l’on a prêté beaucoup d’intentions, il serait périlleux de se risquer à prédire l’échec des rapprochements de septembre 2019. Toujours est-il que le camp que le Pds soutiendra (pouvoir ou opposition) aura ainsi un allié non-négligeable dont la collaboration pourra être déterminante dans l’issue des élections futures. Et c’est justement pour cette raison que Macky, du fait du réalisme politique dont il fait preuve, pourrait difficilement se passer de la médiation du Khalife et laisser la machine du Pds lui échapper au profit de son opposition radicale.

En clair, Macky n’a pas encore dit son dernier mot et l’annonce de cette coalition pourra lui faire accepter d’autres conceptions qui devront satisfaire Me Wade. C’est dire que Macky va difficilement laisser prospérer cette nouvelle coalition et détient des atouts non-négligeables pour la faire capoter. Si Wade joue le jeu.

Assane Samb