Grande Mosquée de Dakar : Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux soldats tombés en Casamance

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À l’occasion de la prière de la Korité à la Grande Mosquée de Dakar, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué l’esprit de solidarité et de cohésion qui a marqué le mois de Ramadan au Sénégal.

Dans son message, le chef de l’État a mis en avant « la force de la nation », décrivant une communauté « soudée, fidèle à ses valeurs de solidarité, de respect et de fraternité ».

Il a invité les Sénégalais à faire perdurer cet esprit au-delà du Ramadan, appelant à l’unité et au sens des responsabilités pour continuer à faire avancer le pays.

« L’essentiel aujourd’hui, c’est de faire vivre cet esprit au-delà du Ramadan », a-t-il déclaré, adressant également une pensée fraternelle à tous les compatriotes, toutes confessions confondues, partageant des valeurs de foi, de paix et de solidarité.

Le président de la République a également profité de cette occasion pour présenter ses condoléances aux familles des soldats tombés récemment dans le nord-Sindian, en Casamance. « Je voudrais exprimer mes condoléances émues à l’ensemble des familles et à toute la nation », a-t-il affirmé, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Le chef de l’État a enfin formulé des prières pour le pays, invoquant des bénédictions pour le Sénégal et appelant à la consolidation des valeurs de paix et de solidarité.