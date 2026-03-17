Grande Mosquée de Touba : Serigne Mountakha Mbacké lance les travaux de rénovation ce jeudi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

après une annonce de l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, procédera ce jeudi au lancement officiel des travaux de rénovation de la Grande Mosquée de Touba. L’information a été rendue publique ce lundi par son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Cette étape symbolique, marquée par la pose de la première pierre par le Khalife lui-même, fait suite aux conclusions d’un comité d’experts mandaté pour réaliser les études techniques préalables au chantier.

Le porte-parole a souligné que le Khalife général s’est réjoui de l’engagement constant des fidèles, dont les contributions financières volontaires constituent le moteur de ce projet d’envergure. Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a ainsi exhorté les disciples à maintenir cet élan de solidarité pour accompagner les différentes phases de la rénovation de l’édifice religieux, point de ralliement central de la communauté mouride.

L’intervention a également été l’occasion de rappeler la dimension historique de ce lieu de culte, dont l’édification répondait à une vision de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927). Ce vœu a été concrétisé par son fils aîné, Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, avant d’être entretenu par ses successeurs. De Serigne Fallou à Serigne Sidy Moukhtar Mbacké, chaque Khalife a apporté sa pierre à l’entretien et au rayonnement de la Grande Mosquée, un héritage que Serigne Mountakha Mbacké entend aujourd’hui moderniser tout en préservant son authenticité.