Graves révélations ; Capitaine Touré aurait été marabouté

La semaine prochaine risque d’être marrante. Sur les ondes de Walfadjri , en effet le marabout Serigne Bara Mbacké a fait des révélations comme quoi des gens comme Touré de la gendarmerie dont on se souvient les traces de la semaine dernière, tout comme le Doyen des Juges Samba SALL et même Adji Sarr, la victime de l’ombre passeront à faire des déclarations ahurissantes. Tout auraient été maraboutés et ceci n’est que le début, assure le marabout.

On va bien rigoler. Mais marabouter pourquoi faire? Qui a intérêt à travailler contre ce beau monde? Pour l’instant nous ne savons pas, mais si jamais notre homme de Dieu dit la vérité, ça va être très corsé pour certains et pour nous autres qui assisterons à un film fanfare. Un film d’épouvante sans fin. Reconnaissons tout de même que cette histoire de viol commence par nous gonfler et il ne serait que justice de distribuer partout des affiches “wanted” pour pouvoir mettre la main sur Adji Sarr et tirer un trait sur cette histoire à dormir debout. Il n’ y a qu’au Sénégal que se passent des choses comme ça.

Pour rappel Adji Sarr a fait sa première sortie ce Mercredi pour donner sa version des faits sur cette histoire de présumé viol .