Gréve à la Sonatel : L’intersyndicale suspend son mot d’Ordre

La direction générale et l’intersyndicale de la Sonatel fument le calumet de la paix. Les syndicalistes ont suspendu leur mot d’ordre de grève. Il n’y aura donc plus de grève ce lundi 22 mai 2023.

L’intersyndicale de la Sonatel a décidé de suspendre la grève déclenchée le 16 mai 2023 dans le but de réclamer une répartition plus équitable des bénéfices de l’entreprise. Cette suspension fait suite à des médiations, notamment celle menée par d’anciens secrétaires généraux. Par conséquent, le mot d’ordre de grève de 24 heures renouvelables prévu pour le 22 mai a été suspendu.

Les employés de la Sonatel estiment ne pas profiter suffisamment de la croissance de l’entreprise, qui a généré des revenus de 462,5 millions USD en 2022. Ils revendiquent une plus grande équité salariale, des avantages sociaux améliorés et une meilleure prise en compte de leurs conditions de travail. Ils dénoncent également l’influence des actionnaires, notamment la France, sur les bénéfices de l’entreprise de télécommunications. Les anciens secrétaires généraux ont intervenu. Des médiations qui ont peis à la direction générale et à l’intersyndicale d’arrondir les angles. L’intersyndicale revendiquait une répartition juste et équitable des bénéfices de l’entreprise.

L’intersyndicale avait déposé un préavis de grève en mars après l’échec des discussions avec le directeur général de la Sonatel. Les employés avaient déjà observé une journée de présence négative les 17 et 19 mai. Cette mobilisation est soutenue par le Rassemblement des entreprises du secteur des TIC.

Pour l’année financière 2022, la Sonatel a enregistré un résultat net de 278,9 milliards de francs CFA (462,5 millions USD), et au premier trimestre 2023, elle a généré 82,7 milliards FCFA de revenus.