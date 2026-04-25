Grève dans la santé : le PIT-Sénégal prend fait et cause pour les travailleurs

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Le Parti de l’Indépendance et du Travail du Sénégal (PIT-Sénégal) a publié, ce 24 avril 2026, une déclaration de soutien aux travailleurs des structures publiques de santé, qui observent depuis trois jours un mouvement de grève à l’appel de la Fédération des Syndicats de la Santé (F2S), d’And Gueusseum et du Syndicat des Contractuels de la Santé.

Selon eux, les travailleurs « exigent du Gouvernement l’application effective des accords qu’il a librement signés, qu’il s’agisse du Pacte national de Stabilité sociale ou des différentes plateformes sectorielles ».

Le parti note que ce mouvement « perturbe gravement le fonctionnement des structures publiques de santé avec des conséquences lourdes pour les malades et qu’il aurait pourtant pu être évité, des multiples initiatives de rappel, d’avertissement et de mise en garde ayant été adressées aux autorités compétentes, restées sourdes et muettes, sans considération suffisante pour les milliers de patients dépendant exclusivement du service public de santé ».

Mieux, il dit exprimer «sa pleine solidarité et son soutien résolu à la lutte des travailleurs de la santé, dont les revendications portent sur l’amélioration de leurs conditions de travail, à travers la résorption progressive du déficit criant de personnel, estimé à 18.000 agents, par un recrutement annuel de 3.500 agents, l’augmentation du budget de la santé, demeurant inférieur à 3% du budget général de 2026, ainsi que le renforcement des allocations destinées aux hôpitaux publics ».

Les travailleurs réclament également l’amélioration de leurs conditions de vie, par la mise en œuvre effective des extinctions et reclassements de corps, la généralisation de l’indemnité de logement, l’application du décret de 2016 portant statut du personnel des établissements publics de santé, ainsi que l’appel à candidature pour les postes de responsabilité.

Le parti « dénonce avec vigueur l’attitude irresponsable du Gouvernement, qui alimente une instabilité chronique et dangereuse dans un secteur aussi stratégique pour le bien-être des Sénégalais », et « exige l’ouverture sans délai de négociations sérieuses et sincères, portant notamment sur les modalités d’application des accords signés, en particulier ceux arrivés à échéance ».

Il indique que « la non-application des accords conclus avec les syndicats trouve, pour une large part, son origine dans la dégradation des finances publiques, fortement affectées par le poids écrasant de la dette extérieure ». Pour le parti, « tant que la crise de la dette ne sera pas traitée avec humilité, lucidité et détermination, à travers des solutions pragmatiques mises en œuvre sans délai, il sera illusoire d’espérer une satisfaction durable de la demande sociale, y compris les revendications syndicales ».

Le PIT appelle le mouvement syndical à jouer « un rôle déterminant pour rompre avec le cercle vicieux de l’ endettement mal maîtrisé par le Gouvernement, dans lequel le pays a été engagé ».