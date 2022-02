Grève des élèves: Le privé catholique dénonce l’attaque de ses établissements

La fédération des associations nationales de parents d’élèves du privé du Sénégal a fait face à la presse pour dénoncer les cas d’attaque des écoles privées par les élèves du public. Cette fédération qui regroupe le privé catholique et laïc et du Franco-Arabe invite l’Etat à protéger leurs écoles sur la violence dont ils sont victimes.

Depuis quelques semaines, les élèves des écoles publiques n’avancent plus dans leur programme scolaire. Et pour cause, les syndicats de l’enseignement moyen et secondaire sont en grève pour inviter l’Etat à respecter leur protocole d’accord. Une situation que les élèves ont décidé de mettre fin en sortant les élèves des écoles privées pour qu’ils soient au même niveau de programme. La fédération des associations nationales de parents d’élèves du privé du Sénégal a fait face à la presse pour s’insurger contre les nombreuses attaques dont leurs élèves sont victimes. « Nous constatons que les élèves du Public, inquiets de leur avenir, se retrouvent dans la rue pour poser des revendications.

Et nous savons bien que la situation malheureuse qu’ils vivent reste tributaire de celle des enseignants », dit leur porte-parole, Henry Benoit Diadiou. Et de poursuivre : « La situation des élèves du public, , abandonnés à leur sort dans la rue, occasionne des réactions de révolte qui entraînent des attaques des biens des établissements scolaires du privé (élèves délogés sur l’ensemble du territoire souvent avec violence occasion des blessés, bus caillasses, portes d’établissements défoncées) et la situation des élèves impacte sur celle de leurs camarades du privé car, l’enseignement qu’il soit public ou privé reste un et indivis dans notre pays, et le devenir de notre pays ne peut se faire sans un système éducatif performant gage de tout développement dans une nation ».

Ainsi, le privé catholique et laïc recommande aux pouvoirs publics à travers le ministère de l’Education nationale et les autres ministères impliqués à trouver une solution urgente aux problèmes posés par les élèves car, disent-ils « la place de nos enfants n’est point la rue mais les salles de classe ».

Ces derniers invitent à trouver des réponses urgentes aux revendications posées par les enseignants en respectant les accords-conventions signés au préalable, de s’assoir à la table de négociations avec les parties prenantes pour sortir l’éducation de notre pays de la crise qu’elle subit. « Nous voulons qu’on nous assure la sécurité de nos établissements pour la continuité des enseignements et apprentissages », conclut la fédération des associations nationales de parents d’élèves du privé du Sénégal.