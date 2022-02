Grève des enseignants: La crise scolaire va se poursuivre du lundi 7 au jeudi 10 février

La situation se corse entre l’Etat et les syndicats de l’éducation. Après une rencontre ratée, ces derniers entament une nouvelle phase avec l’annonce de leur 8eme plan d’action du lundi 7 au jeudi 10 février, allant de débrayages à une grève totale. Une nouvelle qui risque d’énerver encore plus les élèves et leurs parents.

Avec le manque de consensus entre les autorités étatiques et les acteurs de l’éducation va t-on vers une année blanche ? En tout cas l’inquiétude grandit chez les élèves du fait que les syndicats Cusems et Saems ont décidé de lancer un 8e plan d’action. Celui-ci est motivé par « le dilatoire notoire du Gouvernement qui a mené à l’échec de la rencontre du 3 février », lit-on sur la note du Cusems et du Saems.

Selon les informations , il y aura un débrayage à partir de 9 heures le lundi 7 février prochain, ainsi que le mardi 8 février et le mercredi 9 février. Le jeudi 10 février, il y aura une grève totale. Les syndicalistes décident également de maintenir le boycott de toutes les évaluations du 1er semestre, des activités d’éducation physique et pédagogiques.