Grève Générale chez les sages-femmes: Une femme perd la vie en accouchant à l’hôpital de Louga

Une dame a perdu la vie dans la capitale du Ndiambour, ce samedi 23 Avril 2022.Mais, l’histoire de cette dame est différente du cas d’Astou Sokhna, décédée à cause d’une négligence médicale lors de la grève générale déclenchée par les agents de santé . Penda Sall est décédée à cause d’un manque de sang.

Une autre femme perd la vie en donnant la vie à Louga, ce samedi 23 avril 2022. Mais, l’histoire de cette dame est différente du cas de Sokhna Astou, décédée à cause d’une négligence médicale. Penda Sall est décédée à cause d’une pénurie de sang. En effet, après son accouchement dans un dispensaire de Louga, elle a eu des complications, puis hémorragie avant d’être admis dans une clinique de la place. Finalement, elle y a perdu la vie.

Penda Sall, âgée seulement de 20 ans, a accouché au Poste de Santé des « Ibadou Rahmane » sis au quartier Arthiéry de Louga. Après l’accouchement, elle a commencé à saigner et son état de santé été instable. Elle a été transférée d’urgence à la Clinique Al Amine. Malheureusement, elle a perdu beaucoup de sang car, dans cette même clinique, une seule poche de sang était disponible. Selon nos informations, les bonnes volontés avaient lancé un Sos sur les réseaux sociaux pour trouver des donneurs. Mais, ces efforts n’ont pas réussi à sauver la dame. La famille de Penda Sall s’en remet à Dieu!

A Dakar également, une femme décède à la «Astou Sokhna» à Fann lors de la grève générale déclenchée par les agents de santé a fait une victime. Ramatoulaye Faye qui a fait une crise d’asthme a été acheminé dans la nuit du jeudi au vendredi à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy des Parcelles Assainies. Elle vomissait du sang. Les toubibs ont demandé à la famille de la patiente de référer à Fann

La famille explique : « une fois sur les lieux à Fann, on nous a demandé si on a de l’argent pour payer le scanner. On a payé… Mais le scanner ne pouvait pas la prendre car son état était instable. Par la suite, les services d’urgence de l’hôpital Fann nous ont notifié un manque de place et nous ont proposé de l’amener ailleurs. C’est là qu’elle a rendu l’âme vers 4h du matin. » La famille qui menace de porter plainte affirme que Ramatoulaye est décédée pour défaut de prise en charge et d’une indifférence totale des praticiens. La défunte a été inhumée dans la journée dans le village de Fissel.

Le directeur de l’hôpital Fann s’est fendu d’une note pour démentir les accusations sur le décès de Ramatoulaye Fa. Selon Cheikh Tacko Diop, les médecins de garde ont fait de leur possible pour sauver la dame. « Il n’y a pas de relation entre la grève et refuser de prendre une malade. Même s’il y a grève, dans tous les services l’hôpital Fann, il y a des médecins de garde et des infirmiers de garde, malgré la grève » , a expliqué Cheikh Tacko Diop.

«Le malade est venu dans un état critique. Les spécialistes sont venus prendre en charge la malade dans l’ambulance. C’est là que Ramatoulaye Faye a piqué une crise. Elle a fait un arrêt cardiaque. Les médecins ont fait de leur mieux mais Dieu a décidé », a-t-il précisé.

