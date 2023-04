Grippe Aviaire: « Aucun nouveau n’a été détecté » selon le Sg du Ministre de l’élevage

Hier lors d’une cérémonie de remise de matériels par la Fao et l’Usaid dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire, le Sg général du Ministère de l’Elevage a rassuré les sénégalais en ce qui concerne cette maladie.

Le Sg du Ministère de l’Elevage et des productions animales, Ousmane Mbaye a tenu à rassurer les sénégalais sur les cas de grippe aviaire. Lors d’une cérémonie de réception de dons, Ousmane Mbaye a déclaré en ces termes : « jusqu’ici on touche du bois. On ne nous a pas encore signalé un cas de grippe aviaire touchant l’aviculture domestique. » Pour éviter toute contamination, la FAO et l’Usaid sont venus en appui à notre pays avec un don de près de 70 milliards de Cfa.

A en croire le représentant de la FAO au Sénégal Robert Guei, il s’agit de nous mettre en ensemble pour lutter contre la grippe aviaire. « Comme vous le voyez, c’est un ensemble d’équipement et de produits nécessaires pour les laboratoires de même que les agents qui travaillent sur le terrain et vont permettre de traiter les cas. Un matériel qui coute près de 70 millions que nous donnons au Ministère pour notre assistances », a-t-il dit.

Un don qui renforce le dispositif mis en place par le ministère de l’élevage. « C’est un matériel qui vient à son heure et qui va appuyer les efforts déjà effectués sur le terrain et aussi avec un coordination des agents cela va nous permettre dans cette coordination et une approche « One Health » pilotée depuis la Primature. Cela va nous permettre en tout cas d’intervenir de façon diligente et être très proactif en cas de confirmation de foyer atteint », rassure le Sg. Avec la korité qui se dessine, et dans un contexte de grande consommation de poulets, le Sénégal a mis en place un système. La consommation tourne autour de 6 à 7 millions de poulets par mois et 12 millions selon le ministère.

MOMAR CISSE