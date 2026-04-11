Grippe aviaire : l’OMS confirme un premier cas humain en Europe ayant séjourné au Sénégal

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L’Europe a enregistré son tout premier cas de grippe aviaire chez un humain. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé vendredi 10 avril, dans un article publié sur son site(nouvelle fenêtre), qu’un homme avait été infecté par le virus H9N2 appartenant à la famille des virus de la grippe A. Selon l’organisation, le patient avait résidé plus de six mois au Sénégal, avant de se rendre en Italie à la mi-mars. C’est dans ce pays qu’il s’est présenté aux urgences « avec de la fièvre et une toux persistante », précise l’OMS, informée de ce cas par le point focal italien du Règlement sanitaire international (RSI), chargé notamment de transmettre les alertes sanitaires.

Une infection « probablement contractée à partir d’une source aviaire liée au Sénégal »

Le 16 mars, des prélèvements sur cet homme ont révélé la présence de la bactérie Mycobacterium tuberculosis, qui provoque la tuberculose, mais aussi d’un virus de la grippe A, dont le sous-type n’a pas pu être identifié. Placé en isolement et traité par antituberculeux et par un antiviral, le patient a pu voir son état se stabiliser et s’améliorer.

Ce n’est qu’après lui avoir fait subir des tests génétiques plus poussés qu’un laboratoire a pu confirmer que l’homme avait été infecté par le virus H9N2, sous-type de la grippe A généralement d’origine aviaire. « Les premiers résultats génétiques suggèrent que l’infection a probablement été contractée à partir d’une source aviaire liée au Sénégal », souligne l’OMS, qui ajoute que le virus présentait une « forte similarité génétique avec des souches précédemment identifiées chez des volailles au Sénégal ».

Des cas déjà enregistrés en Asie et en Afrique

L’OMS déclare par ailleurs que le patient a dit ne pas avoir été exposé directement à des animaux, à la faune sauvage ou encore au milieu rural. De plus, « aucun contact avec des cas humains symptomatiques ou confirmés n’a été signalé ». Des investigations épidémiologiques sont toujours en cours pour identifier la source d’exposition. Les cas contacts au Sénégal ne présentaient aucun symptôme, tandis que les personnes ayant côtoyé le patient en Italie ont été testées négatives à la grippe et ont reçu un traitement antiviral préventif.

Si ce « cas importé d’infection humaine par le virus de la grippe aviaire A (H9N2) » est le premier signalé en Europe, des cas ont déjà été enregistrés dans des pays d’Afrique et d’Asie, où le virus circule beaucoup chez les volailles. La majorité des infections humaines ont été recensées en Chine. Généralement, les cas sont liés à une exposition à des volailles infectées ou à des environnements contaminés, comme l’explique l’OMS.

L’OMS ne s’affole pas

Pour autant, l’Organisation mondiale de la santé ne se veut pas alarmiste : elle assure qu’aucun des « virus de la grippe A(H9N2) caractérisés à ce jour n’a acquis la capacité d’assurer une transmission interhumaine durable ». La probabilité d’une transmission entre humains « durable » est donc faible, à l’heure actuelle.

L’OMS maintient toutefois ses recommandations habituelles : éviter tout contact avec des « surfaces susceptibles d’être contaminées par des fientes de volaille » ou avec les environnements « à haut risque », comme les élevages d’animaux vivants, si l’on ne travaille pas dans ce secteur, évidemment. Dans ce cas, le port d’un masque est fortement recommandé, que la volaille soit vivante ou morte. Sans surprise, un lavage fréquent des mains est aussi préconisé. Enfin, l’OMS ne recommande pas l’imposition de restrictions aux voyages ou aux échanges commerciaux.

Source : TF1Info