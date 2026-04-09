« Grogne sociale » : Marie-Rose Khady Fatou Faye « corrige »RFI

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Le gouvernement sénégalais est monté au créneau pour contester la lecture faite par Radio France internationale (RFI) de la situation sociale à Dakar. Dans une mise au point rendue publique ce jeudi, la porte-parole du gouvernement, Marie-Rose Khady Fatou Faye, a formellement démenti l’existence d’une « mobilisation massive » survenue le 8 avril dans la capitale sénégalaise.

La responsable gouvernementale dénonce une présentation « exagérée » des faits, affirmant que les mouvements observés concernaient essentiellement des transporteurs engagés dans un processus de dialogue social « toujours actif ».

Selon elle, ces discussions ont déjà permis d’enregistrer « des avancées concrètes », preuve d’une dynamique de concertation en cours.

Revenant sur le cadre global des négociations, Marie-Rose Khady Fatou Faye a insisté sur le respect et la mise en œuvre du Pacte national de stabilité sociale signé en mai 2025. Un dispositif que l’article de RFI, selon elle, aurait remis en cause à tort.

Dans un contexte économique jugé « exigeant », le gouvernement assure poursuivre ses réformes « avec responsabilité », tout en maintenant un dialogue « ouvert et constructif » avec les partenaires sociaux.

Tout en réaffirmant l’attachement de l’exécutif à la liberté de la presse, la porte-parole a enfin appelé les médias, notamment RFI, à plus de « rigueur et de professionnalisme » dans le traitement de sujets sensibles.