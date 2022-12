Grossesse d’Adji Sarr : Me El Hadji Diouf s’emmêle les pinceaux

Près de deux ans après l’éclatement de l’affaire Adji Sarr-Sonko qui continue de tenir en haleine le pays, les gens se posent encore de multiples questions.

En effet, une pluie d’incohérences ont été notées dans ce dossier complexe. Le Sénégal se rappelle que l’accusatrice du leader de Pastef avait annoncé une grossesse, comme fruit ou tout simplement preuve des supposés viols qu’elle a subis .

Treize mois après, aucune trace de bébé. Une situation qui interroge. A propos de cette grossesse de Adji Sarr, Me El Hadji Diouf précise qu’il n’en est rien.

Rappelons-nous que lors d’une interview accordée à la chaîne Leral Tv, Adji Sarr avait déclaré être enceinte et avait désigné Ousmane Sonko comme en étant l’auteur. La dame Adji avait même déclaré que sa patronne avait corroboré ses propos en disant « qu’elle était sûre que Sonko est bien responsable de ma grossesse ». Un an après cette supposée grossesse, on n’a pas vu l’ombre d’un bébé.

Précisons que lors de l’interview, Adji avait parlé de méthode d’avortement que lui aurait recommandé sa patronne.