Grossesse de Amy Ndiaye : Le PUR sollicite une contre-expertise

Lors de la conférence des leaders de Yewwi Askan wi, hier, Cheikh Tidiane Youm du PUR a dit ne pas être convaincu de la grossesse de la députée Amy Ndiaye Gniby. Et justement c’est la raison pour laquelle les responsables du PUR ont dénoncé le certificat médical délivré par un médecin-lieutenant de l’hôpital Le Principal qui ne serait pas habilité à le faire selon Cheikh Tidiane Youm. Ce dernier annonce qu’ils vont demander une contre-expertise médicale pour démonter le complot ourdi contre les deux députés Massata Samb et Mamadou Niang dont le verdict du procès doit être connu le 02 janvier après avoir été initialement fixé au lundi 26 décembre. Les deux députés ont été jugés le lundi 19 décembre dernier pour coups et blessures volontaires sur leur collègue Amy Ndiaye Gniby lui causant une incapacité temporaire de travail de 23 jours et menaces de mort. A la barre, les deux députés ont nié les faits en bloc. La plaignante a réclamé 500 millions de frs. Le parquet avait requis 2 ans ferme contre eux.

Articles similaires