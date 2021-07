Guédiawaye: Sokhna Aida explose le “Thiant” au croisement Béthio

Après plusieurs mois d’absence, la veuve de Cheikh Béthio Thioune refait surface dans les “Thiant”. Cette fois-ci s’était à Guédiawaye précisément au croisement Bethio où se tenait cet évènement. Elle a reçu des cadeaux impressionnants de la part des disciples.

Le très symbolique croisement Cheikh Bethio à Guédiawaye à Samedi passé, un thiant époustouflant sous la houlette de Sokhna Aida Diallo, veuve du guide des “Thiantacones”.

La généreuse Dames avait acheminé avant le jour-j un troupeau impressionnant de bœufs, moutons et chameaux sous yeux étonnés de la population. Un nombre record de 350 “Mbannas” (marmites) de mets à été distribué à l’occasion de ce Thiant à l’ honneur de Serigne Béthio Thioune.

Acclamée par une foule gigantesque, Sokhna Aida Diallo a remis les pendules en faisant une entrée exceptionnelle et triomphale avec ses pas de danse comme on le connait prouvant qu’elle est bien décidée à perpétuer l’œuvre de son défunt mari et marabout.

Dans la foulée de cet évènement dont l’objectif est de remobiliser les troupes pour les préparatifs et le rassemblements des contributions (Sass) du Grand Magal de Touba. A l’occasion, un disciple du nom de Amir Idrissa Samb a offert à Sokhna Aida, 03 voitures de luxe en guise de Adiya (Cadeau) et d’autres cadeaux.