Guerre en Russie: Poutine sanctionne 29 célébrités américaines

Alors que l’Ukraine entre dans son 57e jour de combats, les efforts de l’armée russe se concentrent désormais sur « la bataille pour le Donbass ». A Marioupol, les derniers soldats ukrainiens demandent à l’Occident de trouver une solution pour les exfiltrer. Trois bus d’évacués de Marioupol sont arrivés à Zaporijjia.

Après les sanctions prises par les Etats-Unis contre Moscou à cause de son offensive en Ukraine, la Russie réagit. Le gouvernement dirigé par Vladimir Poutine a décidé, de son côté, d’interdire de territoire responsables politiques, personnalités médiatiques et hommes d’affaires américains. La Russie a interdit ce jeudi 21 avril l’entrée sur son territoire à 29 responsables politiques, personnalités médiatiques et hommes d’affaires américains en représailles aux sanctions prises par Washington contre Moscou.

La Russie a interdit l’entrée sur son territoire à 61 personnalités canadiennes en représailles aux sanctions prises par Ottawa contre Moscou pour son offensive contre l’Ukraine. Ces citoyens canadiens, pour la plupart des responsables gouvernementaux ou militaires, « sont interdits d’entrée en Russie pour une durée indéterminée », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. Parmi ces personnalités, le directeur de la communication du Premier ministre Justin Trudeau, Cameron Ahmad, et le commandant des forces spéciales, Steve Boivin. Parmi eux, le fondateur de Facebook et patron de la société Meta, Marc Zuckerberg, tout comme Kamala Harris, la vice-présidente des Etats-Unis.