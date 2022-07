Guerre en Ukraine: Au moins deux morts dans un bombardement sur la ville de Sloviansk

Un cargo battant pavillon russe, au centre d’une bataille diplomatique entre Kiev et Moscou, restait ancré mardi au large de la Turquie en mer Noire pour le cinquième jour consécutif, a constaté une équipe de l’AFP. L’Ukraine, qui accuse la Russie de voler ses récoltes de blé, affirme que le Zhibek Zholy, parti jeudi du port ukrainien de Berdiansk, sous occupation russe, est chargé de 7 000 tonnes de céréales obtenues illégalement.

Une source diplomatique turque a affirmé mardi à l’AFP qu’une « inspection » était en cours à bord. Moscou a reconnu lundi que le navire battait pavillon russe, mais a rejeté toute faute. « Nous devons examiner la situation », a déclaré à des journalistes le ministre des affaires étrangères russe Sergueï Lavrov. « Le navire apparaît comme russe et bat pavillon russe. Je pense qu’il appartient au Kazakhstan et que la livraison initiale était prévue dans le cadre d’un contrat signé entre la Turquie et l’Estonie », a affirmé le ministre.