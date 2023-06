Guerre en Ukraine: L’armée dit avancer dans le sud et avoir arrêté une attaque russe dans l’est

L’Ukraine assure avoir abattu plus d’une dizaine de missiles de croisière russes dans la nuit de jeudi à vendredi. Ceux-ci visaient un aérodrome militaire dans l’ouest du pays, selon l’armée de l’air. Suivez en direct les derniers événements de la guerre en Ukraine.

Un important pont entre la Crimée annexée et une région du sud de l’Ukraine partiellement occupée, touché jeudi par une frappe ukrainienne, « n’est plus utilisable » pour le moment, a indiqué un responsable russe. « Malheureusement, le pont est bien plus endommagé que ce que nous pensions initialement », a indiqué sur une chaîne de télévision russe le chef de l’administration pour la partie occupée de la région de Kherson, Vladimir Saldo.

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé étendre la liste des personnes interdites sur son territoire en réponse au onzième train de sanctions de l’Union européenne contre Moscou, ajoutant qu’il adopterait des mesures de rétorsion supplémentaires en temps voulu.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré que cette liste comprenait des responsables des services de sécurité, des fonctionnaires, des hommes d’affaires et des membres du Parlement européen

L’armée russe recule dans plusieurs secteurs du sud et l’est de l’Ukraine, affirme le chef du groupe paramilitaire Wagner, contredisant les affirmations du Kremlin selon qui la contre-offensive de Kiev est un échec. Ils se sont également retiré dans les zones de Zaporijjia et de Kherson, les forces armées ukrainiennes poussent », a déclaré Evguéni Prigojine dans un entretien vidéo publié sur Telegram par son service de presse.

« La même chose se passe à Bakhmout, l’ennemi pénétrera de plus en plus profondément dans notre défense », a ajouté l’homme d’affaires, en référence à une ville de l’est que les Russes affirment avoir capturée mais où les Ukrainiens disent avoir progressé sur les flancs ces dernières semaines. « Il n’y a aucun contrôle, il n’y a pas de succès militaires » de Moscou, a encore cinglé Evguéni Prigojine, affirmant que les militaires russes « se lavent avec leur sang », une manière d’affirmer qu’ils subissent de lourdes pertes.

L’Otan achève le plus important exercice aérien de son histoire

L’Otan a achevé son plus important exercice de manœuvres aériennes destiné à montrer, par une démonstration de force en Europe centrale et orientale, l’unité de ses membres, notamment face aux menaces potentielles de la Russie. « Nous voulions montrer que ces 25 nations différentes pouvaient opérer ensemble dès le premier jour, et nous y sommes parvenus », s’est félicité le chef de l’armée de l’air allemande, Ingo Gerhartz.

Cet exercice, coordonné par l’Allemagne et baptisé « Air Defender 23 », a réuni quelque 250 aéronefs militaires de 25 pays membres et partenaires de l’Otan, dont le Japon et la Suède, pays candidat à l’adhésion à l’Alliance.

Pour rappel L’armée de l’air ukrainienne a indiqué avoir abattu dans la nuit 13 missiles de croisière russes visant un aérodrome militaire dans l’ouest du pays. « Tous les treize missiles Kh-101/Kh-555 ont été détruits par la défense anti-aérienne », a indiqué l’armée de l’air ukrainienne sur Telegram. « Cette fois, l’attaque visait un aérodrome militaire dans la région de Khmelnytsky », a-t-elle précisé.