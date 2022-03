Guerre en Ukraine: Poutine confirme qu’il exigera, dès vendredi, le paiement du gaz russe en roubles

Le CICR a déjà tenté à plusieurs reprises, mais en vain, d’organiser des évacuations depuis Marioupol, port stratégique du sud-est de l’Ukraine, sur la mer d’Azov, assiégé et pilonné sans relâche depuis la fin février par les forces russes. « Il est vital que ces opérations puissent avoir lieu. Les vies de dizaines de milliers de personnes à Marioupol en dépendent », a insisté l’organisation depuis Genève, disant espérer un lancement dès vendredi. Le gouvernement ukrainien a de son côté annoncé dépêcher 45 bus pour évacuer des civils en direction de la ville de Zaporojié, à 220 km au nord-ouest, selon la vice-première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk. Dix-sept bus sont déjà partis pour Marioupol, a-t-elle précisé.

L’armée russe est en train de « regrouper ses forces pour attaquer » dans l’est et le sud de l’Ukraine, a estimé jeudi le chef de la 92e brigade et défenseur de Kharkiv (nord-est), deuxième ville du pays où la situation est « stable ». « Ils [les Russes] ont cru qu’ils passeraient en Ukraine comme ils l’ont fait en Crimée. Mais cela n’a pas marché, c’est pourquoi l’ennemi s’est retiré et est en train de se regrouper », a déclaré à l’Agence France-Presse le général Pavlo « Maestro ». « Il se regroupe pour attaquer et mettre le maximum de forces dans la région ou la direction de Slobozhanshchyna », la partie nord-est du pays allant de Kharkiv à Lougansk, et « Marioupol », a estimé le général.