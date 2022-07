Guinée Bissau: Sonko reçu par le président Ùmaro Sissocco Embalo

Le Président de la République de Guinée Bissau et Président en exercice de la Cedeao, Ùmaro Sissocco Embalo a reçu en audience le leader de Pastef, Oumane Sonko le vendredi 8 juillet à Dakar. Cependant, quelques heures après la divulgation de cette rencontre par le leader de Pastef, une polémique s’enfle entre le patron du groupe de presse « Avenir communication » éditeur du journal « Le quotidien », Madiambal Diagne et le président fondateur du Think tank Africa jom center Alioune Tine autour de ses circonstances.

L’information relative à cette audience inattendue entre les deux hommes été rendue publique par l’ancien candidat malheureux à la dernière présidentielle et qui incarne aujourd’hui, le statut de chef de l’opposition radicale au Président Sall. Dans un message posté sur sa page Facebook accompagné des images marquant les temps forts de leur entrevu, leader de Pastef et maire de Ziguinchor expliqué avoir « répondu aujourd’hui à l’invitation du Président Ùmaro Sissocco Embalo, Président de la République de Guinée Bissau et Président en exercice de la Cedeao ». « Nous avons eu des échanges très profonds et avons partagé nos préoccupations sur les situations politiques intérieures de la Guinée, du Sénégal et des grands chantiers de la Cedeao. Je me réjouis de cette discussion franche et directe et remercie le Président Embalo pour ses égards », a-t-il encore ajouté sans plus de détails sur cette première rencontre.

POLÉMIQUE S’ENFLE ENTRE MADIAMBAL DIAGNE ET ALIOUNE TINE SUR LES CIRCONSTANCES DE CETTE RENCONTRE

Cependant, quelques heures après la révélation de cette rencontre par le leader de Pastef, une polémique s’enfle entre le patron du groupe de presse « Avenir communication » éditeur du journal « Le quotidien », Madiambal Diagne et le président fondateur du Think tank Africa jom center Alioune Tine autour de ses circonstances. En effet, dans un message posté sur son compte tweeter, le patron de presse et proche de l’actuel chef de l’Etat renseigne : « Un détail tout aussi important : l’audience a été sollicitée par Alioune Tine au nom de Ousmane Sonko et le Président Emballo a préalablement informé son homologue Macky Sall qui lui a indiqué n’y être pas opposé.

Une audience arrangée par Alioune Tine. Qu’est-ce que cela annonce ? » s’est-il demandé. Quelques minutes après, c’est autour d’Alioune Tine de monté au créneau pour apporter un démenti à Madiambal Diagne. « Avec tout le respect que j’ai pour toi. Ce n’est pas ce qui s’est passé. Prendre mon avis pour la bonne information n’aurait pas été inutile », a réagi l’ancien président de la Raddho. Mais revenant à la charge, le patron du groupe de presse « Avenir communication » persiste et signe. « Qu’est-ce que Alioune Tine nie ou dément. Je persiste et signe et j’ajoute que l’audience a lieu au King Fahd Palace le jeudi 7 juillet vers 17h. Elle devait rester secrète mais Sonko était obligé de faire un tweet le vendredi matin quand il a reçu les photos l’interpellant ». Cependant, après nos recoupements, il est établi que, c’est l’homme fort de la Guinée Bissau qui est demandeur de cette rencontre avec le leader de Pastef Ousmane Sonko.

Le patron du Think tank Africa jom center, Alioune Tine n’a fait que joué le rôle de facilitateur pour le compte du Président Sissocco Embalo.