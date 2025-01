Guinée : Le Général Mamadi Doumbouya promet l’organisation d’une présidentielle avant fin 2025

Partager Facebook

Le porte-parole du gouvernement a estimé jeudi que l’élection présidentielle pourrait avoir lieu avant la fin de l’année 2025 dans ce pays dirigé par une junte depuis un coup d’Etat en 2021, lors d’un entretien à Radio France Internationale (RFI). La junte s’était initialement engagée sous la pression internationale à céder le pouvoir à des civils élus avant la fin de l’année 2024, promesse qu’elle n’a pas tenue.

Le porte-parole, Ousmane Gaoual Diallo, a déclaré jeudi dans cet entretien que des élections présidentielle, ou législatives, pourraient se tenir en octobre, après un référendum pour l’adoption d’une nouvelle Constitution, « probablement » en mai.

A la question du journaliste de savoir si le référendum se déroulerait au mois de mai, le porte-parole a répondu : « Probablement au mois de mai ». « On a une longue période pluvieuse qui n’est pas propice à l’organisation des élections. Je pense qu’il faut compter à partir de septembre-octobre pour les élections suivantes », a-t-il ajouté, en référence aux scrutins présidentiel et législatif.

Le général Mamadi Doumbouya, à la tête de la junte, avait promis dans ses vœux du Nouvel an que 2025 serait une « année électorale cruciale pour parachever le retour à l’ordre constitutionnel », mais les autorités n’avaient jusqu’alors donné aucune indication de calendrier. M. Diallo, tout comme d’autres proches du chef de la junte, poussent pour que M. Doumbouya soit candidat à la présidentielle, même si celui-ci avait à de multiples reprises affirmé qu’il ne se présenterait pas.

La « charte de transition » établie par la junte peu après le coup d’Etat impose qu’aucun membre de la junte ne se présente aux élections. L’adoption d’une nouvelle Constitution pourrait faire sauter ce verrou. Ces propos interviennent dans un climat tendu, trois jours après une manifestation de l’opposition qui réclame le départ de la junte et dénonce un exercice de plus en plus autoritaire du pouvoir. Selon la plateforme de l’opposition à l’origine de l’appel à manifester, Les Forces vives de Guinée, trois jeunes dont deux mineurs « ont été tués par balles par les agents des forces de défense et de sécurité ». Les autorités n’ont pas fourni de bilan.

Le porte-parole du gouvernement s’est aussi exprimé sur la condamnation mardi à deux ans de prison ferme de l’opposant Aliou Bah pour « offense et diffamation » à l’encontre du chef de la junte, une décision qui a indigné l’opposition. « Il ne faut pas considérer que ce soit une volonté des autorités de museler ou de pousser à l’exil. Aucun responsable politique n’est poussé à l’exil à ce jour pour des faits liés à la liberté d’expression ou à des critiques », a-t-il affirmé.