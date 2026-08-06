Hajj 2027 : le RENOPHUS lance officiellement les préparatifs sous l’égide de la Délégation générale au Pèlerinage

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Cette cérémonie marque le coup d’envoi officiel des préparatifs logistiques, administratifs et spirituels en vue du prochain pèlerinage à La Mecque. Elle a réuni des autorités religieuses, des représentants de la Délégation générale, des organisateurs privés ainsi que de nombreux acteurs du secteur.

Le programme a débuté par une lecture du Saint Coran afin de placer les préparatifs sous le signe de la bénédiction divine, avant les allocutions des autorités religieuses et administratives, la présentation des nouvelles réformes saoudiennes, du calendrier officiel du Hajj 2027 ainsi que des séances d’échanges et de sensibilisation destinées à assurer un pèlerinage optimal.

Dans son discours d’ouverture, le président intérimaire du RENOPHUS, Cheikh Bamba Dioum, a rappelé que l’organisation du Hajj connaît une profonde mutation sous l’impulsion des autorités du Royaume d’Arabie saoudite. Il a expliqué que les nouvelles réformes imposent désormais un calendrier beaucoup plus rigoureux avec des échéances précises concernant le choix des camps de Mina et Arafat, la sélection des prestataires de services, les paiements, les contrats d’hébergement ainsi que l’enrôlement des pèlerins.

Selon lui, il n’est désormais plus possible d’attendre les derniers mois précédant le pèlerinage pour lancer les inscriptions ou signer les contrats. Les opérations du Hajj s’enchaînent désormais dès la fin de l’édition précédente, obligeant tous les acteurs à anticiper davantage.

Le président intérimaire du RENOPHUS a également lancé un appel aux institutions financières, notamment la Banque islamique, afin qu’elles mettent en place des mécanismes de préfinancement permettant aux organisateurs privés d’honorer dans les délais les paiements exigés par les autorités saoudiennes. Il a indiqué que le secteur reste ouvert à la collaboration avec d’autres établissements bancaires susceptibles d’accompagner les voyagistes.

Il a, en outre, plaidé pour l’application des recommandations issues des grandes concertations du Hajj tenues le 2 juillet 2026 au King Fahd, prévoyant que 50 % des pèlerins sénégalais soient transportés par Air Sénégal, le reste étant réparti entre les compagnies aériennes régulières.

Abordant les opérations administratives, Cheikh Bamba Dioum a demandé à la Délégation générale d’ouvrir les visites médicales dès la deuxième quinzaine du mois de novembre afin d’éviter les retards observés lors du Hajj 2026

Il a rappelé les principales échéances fixées par le calendrier saoudien : le 24 décembre 2026 comme date limite de paiement des frais, le 28 janvier 2027 pour l’enregistrement définitif des pèlerins sur le portail saoudien et le 9 mars 2027 comme date limite de délivrance des visas.

Prenant ensuite la parole au nom de la Délégation générale au Pèlerinage, Youssou Diop, représentant du délégué général Mamadou Guèye, a salué l’initiative du RENOPHUS et rappelé que les préinscriptions au Hajj 2027 sont ouvertes depuis le 7 juillet 2026, soit quelques jours seulement après le lancement officiel des préparatifs.

Il a insisté sur la nécessité pour les futurs pèlerins de s’inscrire le plus tôt possible, compte tenu du calendrier particulièrement contraignant imposé cette année par les autorités saoudiennes.

Le représentant de la Délégation générale a invité les candidats au pèlerinage à entreprendre sans attendre toutes les formalités administratives, notamment l’établissement ou le renouvellement de leur passeport, tout en soulignant les dispositions prises par les autorités compétentes pour faciliter ces démarches.

Il a enfin félicité l’ensemble des acteurs du Hajj, particulièrement les organisateurs privés regroupés au sein du RENOPHUS, avant de leur souhaiter plein succès dans la conduite des préparatifs du Hajj 2027.

À travers cette rencontre, les autorités publiques et les professionnels du secteur ont réaffirmé leur volonté commune d’anticiper l’organisation du pèlerinage afin d’assurer aux futurs pèlerins sénégalais un Hajj 2027 mieux préparé, conforme aux nouvelles exigences des autorités saoudiennes et réalisé dans les meilleures conditions.