Handball: L’équipe U18 et U20 Garçons se préparent pour le « Challenge Trophy 2024 »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans la période du 8 au 10 mars 2024, les sélections U18 et U20 garçons ont eu à effectuer un deuxième stage au stadium Iba Mar Diop de Dakar, en vue de la préparation des échéances IHF Challenge Trophy de leur catégories, qui se dérouleront à Nouakchott en Mauritanie (12-18 mai 2024). A l’issue de ce regroupement, Moustapha Cissé, le coach des U20 s’est montré satisfait.

Durant 3 jours, du 8 au 10 mars 2024, 38 jeunes présélectionnés, on eu à baver sous les ordres des coach nationaux, Mame Ngor Seck-Abdoul Aziz Diouf (U18) et Moustapha Cissé (U20).

Publicités

Les jeunes handballeurs ont effectué 4 séances, dont une le vendredi dans la soirée coïncidant avec leur jour d’arrivée, deux séances pour le samedi 9 mars et une séance le dimanche matin du 10. Durant ces moments, les sportifs venus de tous les coins du pays, ont eu à répéter quelques gammes sous les ordres de leurs coach respectifs. Ce regroupement intervient après un premier stage effectué au mois de décembre.

A l’issue de ce rassemblement, le Sergent Chef Moustapha Cissé, ex coach de l’ASFA qui a en charge L’Équipe nationale U20 garçons, a montré sa satisfaction. « Par rapport au premier stage effectué au mois de décembre, le rassemblement effectué dans la période du 8 au 10 mars, s’est très bien déroulé et pratiquement, tous les garçons ont répondu présents. »

Pour le coach des U20 nationaux, les jeunes ont effectue 4 séances durant le stage, dont la première tardivement dans la soirée du vendredi soir pour un travail axé sur la révision des schémas tactiques en défense.

Le lendemain samedi 8 mars, les techniciens ont concentré le travail sur l’attaque et dans la soirée un match a opposé les deux sélections U18 et U20, remporté par ces derniers. « Un match très disputé entre les deux sélections et qui donne des raisons d’espérer. compétition. Les garçons ont été réceptifs et nous ont donné satisfaction. »

A martelé coach Cissé, qui poursuit, « De tous les présélectionnés, seuls 3 ou 4 joueurs jouent dans l’Elite, et pour le reste qui joue dans les divisions inférieures, leurs championnats tardent à démarrer et ils n’ont pas assez de compétition dans les jambes. Cependant on leur a donné des indications. Il nous reste un ou deux regroupements avant le départ pour la Mauritanie et on aura le temps de rectifier. « a ajouté Moustapha Cissé.

Le plus titré des coach de handball sénégalais de ces dix dernières années, de conclure en remerciant professeur Ndarao Mbengue de l’INSEPS qui a prêté son concours en leur facilitant l’hébergement, ainsi que la fédération sénégalaise de handball, qui a accompagné les deux sélections.