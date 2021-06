In this Feb. 6, 2020, photo, a man buys a face mask at a pharmacy in Kitwe, Zambia. The coronavirus that has spread through much of China has yet to be diagnosed in Africa, but global health authorities are increasingly worried about the threat as health workers on the ground warn they are not ready to handle an outbreak. (AP Photo/Emmanuel Mwiche)

Hausse des médicaments: Retour à la normale Dès lundi prochain, 7 juin, les médicaments ayant fait l’objet d’une hausse suite à un changement de position tarifaire vont retrouver leur prix d’origine. Dr Assane Diop, président du syndicat des pharmaciens annonce que le ministère de la Santé, l’administration douanière, les grossistes-répartiteurs et les instances travaillent sur une solution définitive à ce problème récurrent qui dure depuis des années. Fin mai, les pharmaciens du privé avaient décidé de surseoir à la vente des médicaments dont les prix ont connu une hausse en attendant le rétablissement des prix fixés par la loi. Articles similaires Partager Facebook

