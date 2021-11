Hausse du loyer au Sénégal: L’État au banc des accusés

L’association ‘’Med Kaama’’, regroupant des immobiliers, s’est prononcée hier, par la voix du juriste conseiller en normalisation, informaticien des gestions et comptable des matières Expert sur la régularisation de la cherté du loyer. Selon El hadji Djibi Ba Cissé, c’est l’Etat le seul fautif, en ne faisant pas appliquer la loi votée depuis 2014. Il intervenait en marge de l’atelier de renforcement des capacités en gestion immobilière, à l’intention des différents acteurs du secteur de l’immobilier.

L’augmentation des prix de loyer continue de faire débat au Sénégal.

‘’Nous nous sommes réunis ici, pour sensibiliser et informer les différentes parties prenantes, les propriétaires, les locataires et les agences immobilières sur le cadre juridique qui existe dans le cadre de l’immobilier et notamment permettre de disposer certaines compétences’’, a fait savoir El hadji Ba Cissé, juriste conseiller en normalisation, informaticien des gestions et comptable des matières.

Concernant la cherté des loyers, il a indiqué que le boom immobilier tant attendu n’est pas encore là. ‘’A Dakar, tout est cher : eau électricité, sable, ciment etc.’’ Selon le juriste, ‘’ceux qui investissent dans l’immobilier s’attendent à une rentabilité.

Sur ce, il a déploré la hausse illicite du loyer qu’il trouve incompréhensible. Une chose qui doit être punie par la loi, selon le juriste.

‘’La loi 0142003 dit que la surface corrigée consiste à analyser la zone géographique, la valeur de l’immeuble et l’équipement pour que le loyer puisse être déterminé’’, a-t-il cité.

Poursuivant, il a souligné les différents tarifs possibles en se basant sur la loi. ‘’Ceux qui n’ont pas été calculés suivant la subvention corrigée vont subir une baisse et cette baisse dépendra du montant des loyers. Si le loyer est inférieur à 150 mille, la baisse est de 29/100, si le loyer est compris entre 150 et 500 mille, la baisse est de 14/100, s’il est au-dessus de 500 mille, la baisse est de 4/100’’, a-t-il indiqué.

‘’L’application de la loi est du ressort de l’État c’est-à-dire, des ministres du Commerce et des Finances’’, a expliqué M. Cissé.

MADA NDIAYE