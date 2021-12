Hausse du prix du pain à Dakar: La baguette passe de 150 à 175 FCFA

La hausse du prix de la baguette de pain est désormais officielle. La baguette passe à 150 à 175 Fcfa, soit 25 francs de plus. La hausse du coût de la farine est passée par là.

La hausse du prix de la baguette de pain est désormais officielle. Désormais, il s’acquiert à 175 francs, soit une hausse de 25 francs. Motif ? La fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS) a évoqué la cherté des intrants, du carburant, de la fiscalité, mais aussi les nombreuses difficultés que traverse le secteur de la boulangerie, et lesquelles ont causé d’ailleurs la fermeture de certaines boulangeries qui n’arrivent plus à faire face à de lourdes charges.

Sur ce, le ministère du Commerce a expliqué cette hausse par le contexte mondial marqué par la hausse des cours du blé et de la farine. « Les cours du blé sont restés en constante progression atteignant 340 € et plus au mois d’octobre, rendant insuffisantes les mesures de soutien pour maintenir le prix homologué de la farine à 16 600 francs le sac. Le Comité de suivi des prix a été saisi puis convoqué par le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre du Commerce et des PME pour statuer sur la question en vue de trouver une solution au prix de la farine qui ne pouvait plus rester en l’état, au risque de mettre en péril les entreprises de la meunerie », a expliqué Aminata Assome Diatta.

Pour rappel, le directeur du Commerce Intérieur, à travers un communiqué, rappelait que les arrêtés numéro 24749 du 14 octobre 2019 et numéro 5028 du 3 février 2020 portant homologation des prix plafond du pain à Dakar et dans les régions rendent obligatoire la production du format standard.

MADA NDIAYE