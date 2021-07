Hausse du prix du pain : Les nouvelles mesures entrent en vigueur

Après les séries de menaces sur l’augmentation du prix du pain juste à la veille de la fête de Tabaski, voici que la fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS), qui vient de mettre en œuvre leurs plans stratégiques . Ainsi, à partir de ce lundi 26 juillet 2021, un nouveau format de prix va être proposé aux clients informe Senenews.

Désormais, les prix du pain vont connaitre une hausse, comme l’avait averti le FNBS il y a plus d’une semaine. Désormais, les Boulangers vont produire des baguettes de 230 grammes et de 125 grammes, à la place respectivement de ceux de 190 grammes et de 65 grammes. Les prix seront de 200 Fcfa pour le pain à 230 gr au lieu de 150 Fcfa et de 100 Fcfa au lieu de 75 Fcfa pour celui de 125 gr.

Selon notre source, le président de la FNBS et l’ensemble des boulangers vont présenter ce format dans les rayons dès ce lundi, n’en déplaise aux autorités. Si le gouvernement bloque la mesure, les boulangers menacent d’engager une grève illimitée.