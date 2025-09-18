Haute cour de justice : La deuxième vague de ministres arrive

La commission d’instruction de la Haute cour de justice prévoit l’ouverture prochaine d’une seconde vague de poursuites visant d’autres anciens ministres, affirme Wal fadjri, citant des sources judiciaires

Cette nouvelle série d’instructions viendra compléter la première phase, ouverte en mai dernier et déjà bien avancée. Celle-ci concerne cinq anciens ministres de Macky Sall : Ismaïla Madior Fall, Sophie Gladima, Moustapha Diop, Mansour Faye et Ndèye Saly Diop Dieng.

Aucune identité n’a encore été révélée pour les ministres concernés par la deuxième vague d’instruction. Mais selon les sources de Wal fadjri, des dossiers supplémentaires sont en préparation et pourraient être ouverts dans les mois à venir, prolongeant ainsi la reddition des comptes.