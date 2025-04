Haute cour de justice : Les cinq anciens ministres visés sont connus

Partager Facebook

On connait désormais les cinq anciens ministres qui vont ouvrir le bal au niveau de la Haute cour de justice. Après une réunion qui s’est tenue, aujourd’hui, l’Assemblée nationale a annoncé une mise en accusation du ministre de la justice devant la Haute cour de justice destinée aux anciens ministres Moustapha Diop, Mansour Faye, Ismaïla Madior Fall, Aïssatou Sophie Gladima et Salima Diop. D’ailleurs, la levée de l’immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Salima Diop est prévue.

Le visage des cinq anciens ministres qui vont répondre devant la Haute de justice est connu. Annoncée par le procureur général près la cour d’appel de Dakar, lors de la conférence de presse du parquet, cette information avait suscité des spéculations de tout genre. Le suspens est désormais levé. La Haute cour de justice va entrer en fonction dans les prochaines semaines en accueillant ses premiers clients que sont Moustapha Diop, Mansour Faye, Salimata Diop, Ismaïla Madior Fall et Aïssatou Sophie Gladima. Ces anciens ministres cités dans le scandale du fonds Force Covid 19 devront répondre devant la Haute cour de justice qui, pour rappel, est composée de huit députés. D’ailleurs, la levée de l’immunité parlementaire de Moustapha Diop et Salima Diop qui sont députés depuis la 15e législature est prévue dans les prochains jours. Ainsi, dans le compte rendu de la conférence des présidents de l’Assemblée nationale, il est indiqué qu’une commission ad hoc sera mise en place ce vendredi 25 avril. Dans le même temps, une plénière de ratification sera organisée le lundi 28 avril et la levée de l’immunité parlementaire des députés concernés sera actée le vendredi 2 mai. Pour les autres anciens ministres qui ne sont pas députés, la commission des lois se réunira le vendredi 2 mai et la plénière sera organisée le jeudi 8 mai.

El HADJI MODY DIOP