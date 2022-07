Hépatite : 1,2 million de Sénégalais sont porteurs chroniques

En prélude à la Journée mondiale contre l’hépatite prévue aujourd’hui, l’Organisation mondiale de la santé (Oms) a publié un document pour informer sur la situation de la maladie dans le monde. Con­cernant le Sénégal, le taux de prévalence sur la population en général est de 7,4%, le nombre de porteurs chroniques dans la population générale est estimé à 1 million 230 mille, la prévalence chez les enfants de moins de 5 ans est de 0,9%, les porteurs chroniques chez les enfants de moins de 5 ans sont évalués à 24 mille 400 et la prévalence anti-Hcv est de 1,3%.

Les données publiées par l’Oms montrent que plus de «91 millions d’Africains vivent avec l’hépatite B ou l’hépatite C, qui sont les souches les plus mortelles du virus». Selon les auteurs du document, «le tableau de bord 2021 sur l’hépatite virale examine les données de la région africaine en mettant l’accent sur les hépatites B et C, qui sont à l’origine de cas de cirrhose et de cancer du foie». Il est noté que «plus de 8% de la population totale de 19 pays sont infectés par le virus de l’hépatite B, pendant que la prévalence de l’hépatite C est supérieure à 1% dans 18 pays». En 2020, soulignent les experts de l’Oms, «la région africaine représentait 26% de la charge mondiale de morbidité due aux hépatites B et C, avec 125 000 décès associés».

Revenant sur la situation dans le continent, l’Oms fait savoir qu’environ «70% des cas d’hépatite B dans le monde sont concentrés en Afrique». Dans la même veine, les auteurs du document soulignent que «les symptômes de la maladie apparaissant plusieurs décennies après l’infection par le virus». Et d’avertir : «Cela est particulièrement inquiétant pour l’avenir car la région compte 70% de tous les cas d’hépatite B recensés dans le monde chez les moins de cinq ans, soit 4,5 millions d’enfants africains infectés.»

L’organisation, qui encourage la vaccination pour éviter cette maladie, constate qu’on est loin de l’objectif mondial dans la région. «Selon le tableau de bord, la couverture de la vaccination systématique des enfants contre l’hépatite B, actuellement estimée à 72% dans la région, est bien en deçà de la cible mondiale de 90%, niveau auquel le virus ne constituera plus une menace pour la santé publique», précisent les experts de l’Oms. Cepen­dant, l’organisation a noté une nette amélioration. «Le nombre de pays ayant une couverture supérieure à 90% a augmenté, passant de 23 en 2019 à 27 en 2021. De plus, bien que la vaccination à la naissance ne soit administrée que dans 14 pays africains, avec une couverture globale de 10%, il s’agit d’une hausse par rapport aux 11 pays de 2019», a-t-on déclaré.

Pour inverser la tendance, la directrice de l’Oms pour l’Afri­que est convaincue que «les services de prise en charge de l’hépatite doivent être transférés des cliniques spécialisées pour être redéployés dans les établissements décentralisés et intégrés, où la plupart des Africains continuent de se faire soigner». Et Dr Matshidiso Moeti d’ajouter : «Il faudrait former davantage des agents de soins de santé primaires au diagnostic et au traitement du virus. Bien que des avancées aient été réalisées pour rendre les médicaments contre l’hépatite plus abordables, des efforts supplémentaires sont nécessaires.»

C’est d’ailleurs dans ce sens qu’il a été retenu pour cette édition, le thème : «Des soins anti-hépatite de plus grande proximité.» Selon l’Oms, «il s’agit d’un appel à l’action lancé aux pays pour améliorer rapidement l’accès aux services de prévention, de diagnostic et de traitement de l’hépatite». En outre, il est précisé dans le document que «pour faire progresser les pays vers des soins décentralisés, l’Oms met des supports de formation ciblés à la disposition des travailleurs de la santé afin que ceux-ci puissent intensifier la prestation de services simplifiés de lutte contre les hépatites B et C, conformément aux principes de la Couverture sanitaire universelle».