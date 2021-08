Hissène Habré rendu hommage par le Mouvement 2SN

Les relations humaines sont complexes. Beaucoup de personnes trouvent des difficultés à s’intégrer dans un groupe. Ainsi, il y’a des gens qui pensent qu’il faut entretenir des relations distantes avec les voisins. Ce n’est pas le cas des #Ouakamois avec leurs #Habré… La question qui se pose est la suivante : pourquoi les gens optent-ils de parler que de l’homme » Le président », ses activités politiques entre 1982 et 1990 ?

Il est vrai que nombreux sont ceux qui pensent qu’il vaut mieux éviter un homme ayant des déboires avec la justice, tout contact avec celui-ci est interdit par » la société ». Par contre avec les voisins de Ouakam c’est le contraire. Un village pas tout à fait comme les autres qui conserve toujours les valeurs gages propices au vivre ensemble. Et en fin de compte nous ne sommes pas juge et son histoire politique le concerne.

Aujourd’hui nous en tant qu’habitant de la commune de Ouakam, le Mouvement citoyen Sunu Sénégal Niuni Nééne qui depuis toujours prône la cohésion sociale et l’unité, rendons hommage au #Dekëundo (le voisin) qu’il était depuis plusieurs décennies (31 ans exactement) …

De plus, chacun de nous à ses propres occupations et préoccupations et n’a nullement le temps de s’occuper de la vie des autres. Cela peut s’expliquer et se comprendre facilement, par exemple, une personne qui passe toute la journée à travailler à hâte de rentrer chez lui pour se reposer. Il n’a pas la capacité de perdre son temps sur des futilités.

En outre, l’autosuffisance est l’un des causes qui pousse les personnes à ne pas entretenir des relations étroites avec les voisins. Les gens qui ont tout ce dont ils ont besoin, ont oublié leur entourage et ce qui s’y passe. Ce n’était pas le cas de Habré car souvent quand il pouvait mettre la main à la patte, comme sa participation aux activités sportives et culturelles ou la construction des mosquées (selon des proches…).

Pour conclure, nous pouvons dire, et nous pensons que #Hussein_Habré est un être sociable et #OUAKAM et ses merveilleux habitants lui ont donné un accueil comme on ferait avec toute personne en besoins. À Dieu le voisin, #Deukëundo.