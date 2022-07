HOGGY : Des opérations annulées à cause des délestages

Le Président Macky Sall avait piqué une colère noire lors d’une réunion des chefs de l’État à cause d’une coupure de courant à l’hôtel King Fahd Palace. Mais, cette situation est anecdotique par rapport à ce qui se passe à l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff ex-Cto. En effet, au service urologie de cet établissement sanitaire, certaines interventions chirurgicales sont annulées depuis la semaine passée à cause des délestages répétitifs. Les médecins, très responsables, refusent de prendre le risque de faire une quelconque intervention chirurgicale alors que l’électricité n’est pas stable. Ce qui est à la fois dommageable et dangereux parce que c’est la vie des malades qui est en jeu. La Senelec a vraiment intérêt à revoir sa distribution d’électricité dans les services de santé même si elle n’est pas la seule coupable. Un hôpital digne de ce nom doit être équipé de groupes électrogènes et de régulateurs de tension pour pallier les délestages. C’est dommage !!!

