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homosexuel français
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Homosexualité à Yeumbeul : Un marchand ambulant et 7 personnes arrêtés

31 mars 2026 Société

Une affaire de mœurs secoue actuellement Yeumbeul-Sud à la suite d’une nouvelle vague d’arrestations d’homosexuels présumés. Selon L’Observateur, qui relaie l’information, la police a interpellé sept individus, dont le principal mis en cause, C. Cissé, un marchand ambulant de 20 ans.

Tout a commencé, rembobine le journal du Groupe futurs médias, par les retrouvailles entre ce dernier et son ami d’enfance, M. Ndiaye. Choqué par des avances insistantes et des messages obscènes, ce dernier a décidé de lui tendre un guet-apens dimanche soir. Alertés par M. Ndiaye, les voisins ont surpris C. Cissé à moitié nu sur un lit, en possession de préservatifs et de lubrifiants. Exfiltré de justesse par la police alors qu’il risquait un lynchage, le jeune homme a été conduit au commissariat où il est finalement « passé à table ».

Ses aveux fracassants ont permis l’interpellation immédiate de six de ses partenaires. Tous sont actuellement en garde à vue pour actes contre-nature. Les enquêteurs poursuivent les auditions pour déterminer s’il s’agit d’un réseau organisé opérant dans la zone.

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