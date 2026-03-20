Homosexualité : Imam Omar Diallo plaide pour l’application de la charia

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Dans la commune de Tivaouane-peulh -Niagues, une partie des musulmans a prié ce jeudi pour marquer la fin du mois de Ramadan. Des fidèles venus de partout ont été massivement présents. La prière est dirigée par l’imam Oumar Diallo. Dans son sermon, il est revenu sur la problématique de la dépravation des mœurs à savoir l’homosexualité. Selon lui, au-delà du durcissement de la loi ,la charia demeure la solution ferme. « Ce sont des pays étrangers qui veulent nous imposer leur vision de la vie et de promouvoir l’homosexualité. Le Sénégal ne va jamais accepter cela et je demande à ce qu’on applique la Charia pour faire face et lutter contre ce fléau « , a lancé l’imam Diallo.

A l’en croire, il faut une mobilisation face à l’homosexualité et il est crucial d’apporter des réponses fermes. Il plaide par ailleurs pour le retour aux valeurs religieuses et sociales pour contrer ces contre-valeurs.