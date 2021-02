Hôpital Dalal Jamm : Le directeur Moussa Sam Daff prend sa dose

La vaccination des soignants et du personnel de l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye a débuté. Ce, sous la présence du préfet de Guédiawaye, du maire de la commune de Golf Sud, du représentant du maire de Guédiawaye, du Commissaire de Guédiawaye et des dignitaires de la ville de Guédiawaye.. Les médecins de première ligne du CTE de Dalal Jamm et les personnes du 3 ème âge de la commune ont pris leur première dose. Le directeur de l’hôpital Dalal Jamm, Moussa Sam Daff a donné le tempo en se faisant vacciner..