Hôpital de la Paix de Ziguinchor: Les fustuleuses sont prises en charge gratuitement  

Le chirurgien urologue, Dr Aboubacar Traoré de l’hôpital de la Paix de Ziguinchor est revenu sur la prise en charge de la fustule obstétricale.Selon lui, depuis l’ouverture de son service en 2019, les fustules sont prises en charge avec l’appui du ministère de la Santé, notamment de la Direction Santé Mére-Enfant. « Progressivement, on a revu notre façon de faire. Il y avait des camps de chirurgie qui étaient organisés pour la prise en charge dédiée à ces fustuleuses. Maintenant, le ministère a accrédité le service de chirurgie comme étant un service qui est certifié dans la prise en charge de ces fustules. Ce qui fait que les fustules sont prises en charge au fur et à mesure qu’elles viennent. Elles n’attendent pas les camps de chirurgie. Donc, quand la fustule est diagnostiquée, aussitôt dans la semaine, pratiquement, elle est prise en charge, » dit-il. De son avis, cela participe à la lutte vraiment de façon efficiente face à cette pathologie. « Il y a de moins en moins de fustules. Au début, le camp de chirurgie de 2022. on avait une prise en charge une vingtaine de fustuleuses en une semaine. Annuellement, on peut dire qu’on prend une dizaine de fustules. C’est devenu de plus en plus rare », fait-il savoir. Et d’ajouter : » Nous recevons des patientes qui viennent de différentes régions de la Casamance, notamment celle de Sédhiou et de Kolda ». Il indique que les soins sont maintenant gratuits avec la DSME. « Il y a des locaux qui sont dédiés au logement de ces femmes et bénéficient d’appui transport », renseigne-t-il.