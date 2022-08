Hôpital Le Dantec : Le fonds du dossier

Si la société espagnole Quantum et Ghesa devra construire le nouvel hôpital Aristide Le Dantec fermé le 15 août dernier, Genitec international a du mal à cacher sa déception. En tout cas, rapporte Le Quotidien, le projet de reconstruction de Hald a toujours été un débat sans fin. En juillet 2019, le ministère de la Santé et de l’action sociale et le Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis) avaient scellé un partenariat pour la réhabilitation d’infrastructures hospitalières à travers le pays, notamment l’hôpital Aristide Le Dantec, l’hôpital Mame Abdoul Aziz «Dabakh» de Tivaouane, le Centre national Mathlaboul Fawzaini de Touba et l’opérationnalisation de l’hôpital Dalal Jamm. «C’est une occasion pour nous de signer une convention historique entre le Fonsis et notre département pour la mobilisation des ressources visant à financer des projets extrêmement importants dans ce secteur», avait réagi Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l’action sociale. Pour lui, c’était une révolution d’aller sur le marché pour mobiliser les ressources nécessaires en vue de leur réalisation. «C’est un partenariat privé-public extrêmement important, qui voit un partenaire financier comme le Fonsis venir prendre position dans un secteur qui, par définition, n’est pas considéré comme étant rentable», avançait Abdoulaye Diouf Sarr.

En écho, le directeur du Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis) appuyait en soutenant que sa structure «mettra à disposition toutes les ressources humaines et financières nécessaires et ne ménagera aucun effort pour l’aboutissement de ces projets».

Le Dantec et Dalal Jamm

Trois ans après la signature de cette convention, la reconstruction de Hald est entrée dans sa phase active. Mais, les polémiques ne s’éteignent pas. Selon le plan actuel des autorités, la durée maximale prévue pour les travaux de reconstruction de l’hôpital Aristide Le Dantec, fermé depuis le 15 août dernier, est de 20 mois et le coût de 60 milliards F Cfa. Ce budget prend essentiellement en compte les coûts de la reconstruction, l’acquisition des équipements, le suivi et l’évaluation des travaux. A terme, Le Dantec, qui sera de niveau 4, devrait avoir une capacité de 600 lits et 24 salles d’opération. Alors que sous le régime de Me Abdoulaye Wade, le foncier de Le Dantec était aussi convoité. Car Dalal Jamm devait prendre la suite de Hald dont l’espace devait servir à la construction d’un hôtel 5 étoiles. Mais, il avait cédé sous la pression des travailleurs comme il l’avait fait au lycée Lamine Guèye.