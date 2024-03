Hôpital régional de Tambacounda : Amadou Bâ annonce le début des travaux

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après plus 48 heures dans le Fouta, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar s’est rendu ce samedi à Tambacounda après un bref passage à Bakel et à Kidira. Ce faisant, initialement prévu à 15h, le meeting au fief de Me Sidiki Kaba et du Directeur général de la Sicap, Mamadou Kassé, n’a pu démarrer que vers 22 heures.

Prenant la parole devant une foule surexcitée, Amadou Bâ a salué la mobilisation et l’accueil chaleureux qui lui a été réservé : «Vous avez fini de montrer la voie et la déferlante. Benno Bokk Yaakar est en mouvement et rien ne nous arrêtera. Et vous avez raison».

Publicités

Poursuivant, il ajoute : «Tamba est une région symbole, un carrefour, une région d’intégration. Tamba symbolise l’intégration. Tamba est le Sénégal en miniature. Tamba est l’Afrique de l’Ouest en miniature. Je sais que Tamba est préoccupé par son hôpital même si on en a souvent parlé. C’est un projet qui est déjà prêt. Le plan, le financement et l’entreprise sont prêts. Les travaux vont démarrer dans 2 mois».

Autrement le candidat Amadou Ba, leader de la coalition Benno Bokk Yaakar, a loué la région orientale du Sénégal comme une terre d’intégration et a mis en avant l’importance de cette région dans l’unité nationale. Par ailleurs, Amadou Ba a abordé la question portant sur le projet de création d’une monnaie locale annoncé par la coalition d’opposition, Diomaye Président, qu’il considère comme une entrave à l’intégration nationale.

Lors du, le candidat Amadou Ba a souligné le rôle crucial de la région orientale en tant que terre d’intégration au Sénégal. Il a mis en avant l’importance de cette région dans le tissu social et culturel du pays. Suite à l’annonce de la coalition Diomaye Président de créer une nouvelle monnaie pour le Sénégal, Amadou Ba indique qu’une telle mesure pourrait négativement influencer l’économie et la stabilité financière du Sénégal. Ainsi, cette monnaie pourrait ne pas être favorable à l’intégration de certaines régions du Sénégal, comme Tambacounda qui constitue un carrefour avec cinq pays ouest africains.