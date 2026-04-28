Horreur à Linguère, le berger S.A.Sow d’une vingtaine d’années égorgé et abandonné en pleine brousse

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La découverte macabre a été faite par des passants qui ont aperçu le corps de la victime baignait dans une mare de sang. En effet, il s’agit d’ un berger répondant au nom de S. A. Sow, âgé de 25 ans, a été sauvagement tué à coups de machette avant d’être abandonné dans la brousse. Mis au parfum , les éléments de la brigade de gendarmerie de Dodji se sont transportés sur les lieux du drame pour constat .Du coup, le corps sans vie du défunt berger (S.A.Sow) est acheminé à l’hôpital Maguette Lo de Linguère. L on nous signale que l’auteur de ce crime odieux, non encore identifié, aurait pris la fuite juste après son forfait. Pour rappel , le jeune berger S.A.Sow était marié et père d’une fillette.

Le certificat de genre de mort délivré par le médecin atteste d’un décès consécutif à une plaie latéro-cervicale gauche, large de 12 cm, avec une section de la carotide externe. La gendarmerie a ouvert une enquête.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)