Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
Capture decran 2026 04 28 a 13.38.54

Horreur à Linguère, le berger S.A.Sow d’une vingtaine d’années égorgé et abandonné en pleine brousse

28 avril 2026 Actualité

La découverte macabre a été faite par des passants qui ont aperçu le corps de la victime baignait dans une mare de sang. En effet, il s’agit d’ un berger répondant au nom de S. A. Sow, âgé de 25 ans, a été sauvagement tué à coups de machette avant d’être abandonné dans la brousse. Mis au parfum , les éléments de la brigade de gendarmerie de Dodji se sont transportés sur les lieux du drame pour constat .Du coup, le corps sans vie du défunt berger (S.A.Sow) est acheminé à l’hôpital Maguette Lo de Linguère. L on nous signale que l’auteur de ce crime odieux, non encore identifié, aurait pris la fuite juste  après son forfait. Pour rappel , le jeune berger S.A.Sow était marié et père d’une fillette.

Le certificat de genre de mort délivré par le médecin atteste d’un décès consécutif à une plaie latéro-cervicale gauche, large de 12 cm, avec une section de la carotide externe. La gendarmerie a ouvert une enquête.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)

Tags

Vérifier aussi

Capture decran 2026 04 28 a 12.32.35

Réforme du Code électoral : Tafsir Thioye conteste la procédure et réclame le report du débat

Dans le cadre de l’examen de la proposition de loi n°11/2026 visant à modifier le Code électoral …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved