HUAWEI ICT COMPETITION : 22 lauréats en Tic primés

La cérémonie de remise des prix « Huawei ICT Compétition Sénégal » s’est tenue hier. Elle clôture la 3e édition de cet évènement qui cherche à faire la promotion des jeunes talents Sénégalais en Technologies de l’Information et de la communication (TIC).

Lancée en 2015, la Huawei ICT Compétition est un concours annuel international, dont l’objectif est de révéler et de développer les nouveaux talents dans le secteur des technologies de l’Information et de la communication (TIC).

La cérémonie de remise des prix s’inscrit dans la volonté de récompenser les étudiants exceptionnels qui ont fait preuve d’un véritable talent dans le domaine des TIC. Il s’agit également d’étendre l’influence de la Huawei ICT Compétition et d’améliorer l’environnement commercial, en promouvant notamment l’importance des nouvelles technologies.

À en croire, M. Nathan LI, directeur général d’Huawei Sénégal, « depuis 2020 et au-delà des difficultés endurées, le virus n’a cessé de souligner le caractère fondamental du numérique dans notre vie quotidienne. Huawei ne vise pas seulement à améliorer les compétences des étudiants, elle permet également de renforcer leurs compétitivités sur le marché du travail».

En comblant le fossé entre la demande des entreprises et l’offre des écoles, Huawei espère former des talents plus techniques et compétents, des techniques plus avancées et plus de soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat afin de créer un cycle vertueux et soutenir le développement durable de l’industrie des TIC. « L’édition 2020 a attiré plus de 150 000 étudiants venant de 2 000 écoles de plus de 80 pays à travers le monde. Pour cette année 2021, plus de 170 000 étudiants se sont inscrits dans le monde entier », dit-il.

Et à l’issue des inscriptions déroulées du 9 juillet au 3 août, les 834 étudiants présélectionnés ont été soumis à un examen préliminaire organisé en ligne. 100 ont été sélectionnés, dont 70 en Network et 30 en Cloud. Puis, pendant trois semaines, du 24 août au 17 septembre, ces derniers ont suivi une formation avec un instructeur certifié par Huawei afin de les préparer à deux examens : la certification puis l’examen final.

Les résultats ont été répartis comme suit : Parmi les meilleurs étudiants, 3 vont représenter le Sénégal en Network et 3 en Cloud. Ces derniers participeront à la compétition régionale regroupant les pays de l’Afrique de l’Ouest, et s’ils se qualifient, à la compétition internationale.

5 bourses seront offertes par l’Ambassade de Chine à 5 étudiants sénégalais. Huawei et ses partenaires (i.e. l’ADIE, la Sonatel, Expresso Sénégal, FREE Sénégal) offriront également 25 stages. Enfin, 30 étudiants ont été choisis pour suivre la formation diplomante dénommée « Seeds for the future » s’étant déroulée du 25 octobre au 1er novembre.

RQ/AM