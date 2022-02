Huile, Sucre, Riz: Macky baisse tout

Le Chef de l’Etat a décidé de baisser les prix de certaines denrées alimentaires. Le prix de l’huile de 1200 FCFA est réduit à 1100 FCFA le litre, soit une baisse de 100 FCFA par litre. Le prix du riz brisé non parfumé qui était de 15.000 FCFA le sac de 50 kg est passé à 13.750 FCFA, soit une baisse de 25 FCFA par Kg. Le prix du sucre de 625 FCFA passe à 600 FCFA, soit 25 FCFA/Kg. Le Président de la République, dans le but d’encourager et de soutenir la production locale de riz, a décidé d’allouer une subvention de 32 F sur le kilogramme de riz paddy. Ce qui porte le prix au producteur à 162 FCFA. Ces importantes mesures, au bénéfice des populations, auront un impact aussi bien au niveau de la mobilisation des recettes qu’au niveau budgétaire pour un montant global annuel de près de 50 milliards FCFA. Le Président de la République a, dès lors, invité le Gouvernement, les importateurs et les commerçants à veiller à l’application effective et immédiate, des prix ci- dessus fixés.

