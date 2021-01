Idy déclare son patrimoine

Idrissa Seck se conforme aux lois et règlement du pays. Hier, le président du Cese a « personnellement » effectué sa déclaration de patrimoine auprès de l’Ofnac. Il a rempli et signé le formulaire de déclaration de patrimoine, accompagnées de pièces justificatives y afférentes. Ladite déclaration a été faite avec l’appui de ses avocats parisiens pour la partie internationale et par un notaire à Dakar.